Донецький блогер назвав п'ятірку найбільш "впливових бойовиків ДНР"

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на донецького блогера Станіслава Васіна.

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Як пояснює блогер, в Донецьку глава «адміністрації» Олександр Захарченко може мати політичну вагу меншу, ніж командир незаконного військового формування, а статус всередині угруповання багато в чому спирається на підтримку Москви.

«Рейтинг найвпливовіших людей незаконного угруповання «ДНР» досить умовний. По-перше, тому, що всі вони, на якій би сходинці не стояли в Донецьку, повністю залежать від московських кураторів. По-друге, сам щабель так званого «п'єдесталу» визначається не стільки фінансами тієї чи іншої особи, скільки займаною «посадою» і приналежністю до одного з московських угруповань, які курують ситуацію на непідконтрольних Україні територіях. Тим не менш, всередині угруповання «ДНР» всі ці люди мають чітку ієрархію, що визначає «повноваження» вирішувати ті чи інші питання на місцях», - зазначив Васін.

За його словами, «перше» місце тут займає Захарченко, якому належить мережа колишніх супермаркетів «АТБ» (нині – «Перший республіканський»), записана на його дружину, частина доходів від ринку палива та української контрабанди, а також з недавнього минулого, «націоналізовані» ринки Донецька. Але в цілому його статус тримається за рахунок московської підтримки Суркова і своїх людей в основних «силових відомствах», які здатні репресіями придушити будь-яке невдоволення навіть серед сепаратистів.

«На другому місці» в угрупованні «ДНР» за своїм впливом сьогодні стоїть «Ташкент», він же – Олександр Тимофєєв, так званий «міністр доходів і зборів» угруповання «ДНР».

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Хоча, згідно з повідомленням, формально відразу за Захарченком йде Денис Пушилін, «голова парламенту» угруповання «ДНР». А «Ташкент» є «заступником голови» «ради міністрів». Але в реальності саме Тимофєєв набуває в Донецьку все більшу вагу. У «веденні» «Ташкента» – питання контрабанди вугілля, частково – паливного ринку, який він ділить з Захарченком, відкриття бізнесу в окупації, присвоєні сепаратистами «Амстори» і взагалі все, що пов'язано з великими сумами валюти в угрупованні «ДНР». Дехто з аналітиків навіть не виключає висунення його в майбутньому на «перше місце» у вигляді тотального розчарування від Захарченка в усіх соціальних верствах.

За словами Васіна, «Третє місце» передбачувано займає Пушилін. Завдяки своїм негласним зв'язкам з колишніми регіоналами, він зміг утвердитися в якості однієї з основних персон на початку створення угруповання «ДНР». Тоді ж до нього перейшла і серйозна частина фінансових «активів» сепаратистів. А після його впровадження в «мінський процес» Пушилін став обличчям угруповання, в тому числі і на всіх «офіційних» заходи у Донецьку.

Блогер передбачає, що «четверта сходинка» може бути відведена Максиму Лещенку, «главі» «адміністрації» Захарченка: «Це своєрідний «сірий кардинал» угруповання «ДНР», якого екс-співробітник СБУ і колишній лідер сепаратистів Ходаковський називав прямим ставлеником Ахметова». Про реальний стан Лещенка в Донецьку складно судити, однак... За словами того ж Ходаковського, ні один «глава» «адміністрації» не виконає жодного «указу» Захарченка, поки не порадиться з Лещенком».

Закінчує список Володимир Кононов, він же «Цар», який займає посаду так званого «міністра оборони» угруповання «ДНР». «Це, мабуть, єдина людина, за ким зберігся авторитет серед військових-найманців, які брали участь в боях ще зі Стрєлковим. До цього такою людиною був «Моторола», але після його смерті і падіння рейтингу «Гіві» саме Кононов є одним з найбільш шанованих серед бойовиків «польових командирів», - резюмував Васін.