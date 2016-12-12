"Група ризику": Тимчук заявив, що у Савченко є доступ до даних усіх ступенів секретності в Україні

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат, координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

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"Велике питання - кому і що розповідає Савченко, маючи як народний депутат і член Комітету ВР з нацбезпеки і оборони доступ до даних усіх ступенів секретності в Україні. І проблема не тільки в Савченко – взяти, приміром, також члена Комітету ВР Богуслаєва, який з російськими «партнерами» контактує частіше, ніж з колегами по Раді. Про що вони розмовляють з путінськими посіпаками? Чиї завдання виконують, маючи в силу депутатських повноважень вплив на всю сферу нацбезпеки і оборони нашої держави? Загадка", - пише Тимчук.

За його словами, проблема в тому, що українське законодавство не ділить народних депутатів на патріотів і "групу ризику", немає механізму позбавлення депутата доступу до держтаємниці та виключення його з Комітету ВР.

Більш того, підкреслює Тимчук, навіть депутат-утікач, який втік з України, але не позбавлений мандата, має законне право звертатися в наші держструктури і отримувати секретну інформацію.

Нагадаємо, за даними ряду ЗМІ, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченко та Ігорем Плотницьким.