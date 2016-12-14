Бойовики ведуть вогонь по всіх напрямках, але з меншою активністю – штаб АТО

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу антитерористичної операції станом на 18.00.

«Сьогодні російсько-окупаційні війська продовжили вести вогонь по наших позиціях на всіх напрямках, щоправда дещо з меншою активністю. Більшість обстрілів, як і раніше, припало на Маріупольський напрямок. Тут, використовуючи міномети різних калібрів, окупанти обстрілювали наші позиції в районі Красногорівки, Лебединського та Широкиного. Новотроїцьке кілька разів зазнало обстрілів з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По Красногорівці вогонь вів і снайпер», - заначили у штабі.

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На Луганському напрямку бойовики з мінометів обстріляли Кримське.

На Донецькому терористи з великокаліберних кулеметів вели вогонь по Луганському, де також стріляв снайпер, повідомляється у зведенні.