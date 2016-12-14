У зоні АТО за минулу добу поранені четверо військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

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«За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, проте четверо отримали поранення», - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, за минулу добу бойовики на Донбасі 15 разів обстріляли українських військових з важкого озброєння.