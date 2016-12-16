У Молдові пояснили, чи є загроза Україні з боку російської армії в Придністров'ї

Цю інформацію в інтерв'ю Цензор.НЕТ прокоментував міністр оборони Молдови Анатол Шалару.

"Проблема в тому, що вони можуть вдарити. Але це буде незначний удар і це буде ненадовго, тому що, навіть якщо вдарять, то це 1200-1500 осіб. Ну, навіть якщо 5 тисяч місцевих", - зазначив він.

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Але, продовжив міністр оборони Молдови, у Придністров'ї дуже багато українців, тому він не думає, що українці Придністров'я підуть воювати проти українців з України.

Крім того, загрози Україні з боку російської армії, яка стоїть у Придністров'ї, на його думку, немає, тому що цей контингент не несе небезпеки для ЗСУ.

"В України зараз армія не та, що була 2-3 роки тому. У своїх розмовах з військовими з України я кажу, що це більше символічну небезпеку представляє. Тому що присутність армії на цій території як би дає всім знати, що Росія не відмовилася від своїх намірів дестабілізувати цю зону", - наголосив Шалару.

Раніше заступник міністра оборони України Ігор Долгов заявляв, що біля українського кордону Російська Федерація зосередила 55 тисяч військових.