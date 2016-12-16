Бойовики зосередили обстріли із БМП та гранатометів на Маріупольському напрямку - штаб АТО

Російсько-окупаційні війська 16 грудня зосередили практично всі обстріли на Маріупольському напрямку.

Використовуючи артилерію калібру 122-міліметри бойовики вели вогонь по Широкиному, Лебединському та Водяному.

"Також з мінометів калібром 120 та 82-міліметри окупанти обстріляли Талаківку, Красногорівку, Широкине та Водяне. По Мар’їнці, Гнутовому, Новотроїцькому і Водяному бойовики вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. По Широкиному вогонь вела і БМП ворога. А по Красногорівці – снайпер", - йдеться у повідомленні.

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На Луганському напрямку з стрілецької зброї обстріляли Нижньотепле. А на Донецькому – з 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї – Авдіївку.

Загалом відбулося 19 обстрілів, з них 17 – на Маріупольському напрямку.