Бойовики зосередили обстріли із БМП та гранатометів на Маріупольському напрямку - штаб АТО
Загалом в зоні АТО відбулося 19 обстрілів.
Російсько-окупаційні війська 16 грудня зосередили практично всі обстріли на Маріупольському напрямку.
Використовуючи артилерію калібру 122-міліметри бойовики вели вогонь по Широкиному, Лебединському та Водяному.
"Також з мінометів калібром 120 та 82-міліметри окупанти обстріляли Талаківку, Красногорівку, Широкине та Водяне. По Мар’їнці, Гнутовому, Новотроїцькому і Водяному бойовики вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. По Широкиному вогонь вела і БМП ворога. А по Красногорівці – снайпер", - йдеться у повідомленні.
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На Луганському напрямку з стрілецької зброї обстріляли Нижньотепле. А на Донецькому – з 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї – Авдіївку.
Загалом відбулося 19 обстрілів, з них 17 – на Маріупольському напрямку.