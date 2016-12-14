Донецьке летовище – Авдіївка – Ясинувата: в ОБСЄ розповіли про "гарячі точки" на Донбасі

Перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні (СММ) Александр Хуг заявляє про неприйнятно велику кількість порушень "режиму тиші" на Донбасі поруч з важливими об'єктами інфраструктури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Хуг сказав на брифінгу в окупованому Донецьку.

"Ситуація на лінії зіткнення залишається дуже нестабільною. Ми продовжуємо відзначати неприйнятно велику кількість порушень режиму припинення вогню вздовж лінії зіткнення у відомих гарячих точках. І приблизно 50% з усіх цих порушень ми документуємо у трикутнику Донецьке летовище – Авдіївка - Ясинувата", - повідомив Хуг.

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Також він сказав, що інші порушення режиму припинення вогню трапляються у районі між Світлодарськом та Дебальцевим, на схід та північний схід від Маріуполя, а також на захід та північ від Горлівки і час від часу у західній частині Луганської області.

При цьому представник СММ зауважив, що перелічені гарячі точки розташовані поруч або на близькій відстані від цивільних районів, де живуть, працюють та проводять щоденне життя мирні громадяни. Хуг зазначив, що неминуче через бойові дії часто страждають цивільні громадяни, які гинуть або отримують поранення від цього.

"В однаковій мірі зазнає шкоди цивільна інфраструктура, і ми бачили, що лінії подачі води, газу та електрики, які проходять через лінію зіткнення сильно страждають від бойових дій", - сказав він.

Хуг нагадав, що вчора відвідував Донецьку фільтрувальну станцію. За його словами, цивільне населення по обидва боки лінії зіткнення потребують допомоги, і що міжнародні організації зацікавлені забезпечити населення гуманітарною допомогою, зокрема, їжею, прихистком або медикаментами.

"І це дуже важливо, щоб ті, хто мають ефективний контроль, дозволяли цим організаціям доставляти допомогу тим, хто її потребує", - додав Хуг.

Як повідомляв УНІАН, місія ОБСЄ занепокоєна припиненням роботи об'єктів інфраструктури на Донбасі через постійні обстріли.