Звільнений "кіборг" розповів про своє перебування у полоні

Про це він заявив на прес-конференції, відповідаючи на запитання, чи були спроби з боку терористів завербувати його або примусити копати окопи.

"Ні, не було. Лише діставали поранених з-під завалів (аеропорту – УНІАН). Тримали в напівпідвальному приміщенні. Виводили на прогулянку. Останніх півроку – лише у дворик для прогулянок", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 18 грудня з майже дворічного полону бойовиків звільнили останнього "кіборга" Донецького аеропорту Тараса Колодія.

26-річний Колодій родом зі Львова. Його мобілізували у серпні 2014 року. Спочатку десантник 80-ї аеромобільної бригади служив у Костянтинівці, потім захищав Донецький аеропорт. Саме там потрапив у полон бойовиків "ДНР".