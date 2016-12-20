"Життя триває…": волонтери випустили благодійний календар, присвячений ветеранам АТО (фото)

Календар має назву "Ветерани. Життя триває…", і розповідає історії бійців 95-тої, 93-ої, 80-тої, 53-тої, 30-тої, 25-тої та 101-ї бригад, а також батальйону НГУ ім. генерала Кульчицького, 34-го батальйону "Батьківщина" та підрозділів "Правого сектору" - вже у цивільному житті після служби.

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"Портрет кожного з героїв календаря - це не просто історія людини, що пережила війну. Це історії перемог. Перемог у боях, перемог над обставинами і перемог над собою", - повідомляють волонтери на сторінці фонду "Повернись живим".

Кошти від продажу календаря будуть спрямовані на придбання безпілотного апарату з можливістю тепловізійного спостереження для 40 окремої артилерійської бригади.

На сторінках каленаря-2017 "Ветерани. Життя триває…" є портрети декого з героїв календарів 2015-2016 рр. - "Кіборги" та "Кіборги. Рік потому" – зокрема Євген Турчак "Жора" (Спілка ветеранів АТО) та Дмитро Крикун "Амур" (Кіборг-масаж) з 95-тої ДШБ, але вже з історіями їхнього успіху на "мирній" території.