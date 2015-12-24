"Кіборги" рік потому. Захисники Донецького аеропорту сфотографувалися для нового календаря

Зазначається, що гроші, зібрані з продажу календарів, підуть на закупівлю тепловізорів для новосформованих 14-ої та 59-ої бригад, які змінили попередніх "кіборгів".

"У новому календарі на кожній фотографії буде вказано позивний, під яким цей чоловік воював в аеропорту, і те, ким він став зараз", - наголошують волонтери.

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Стало відомо, що з різних причин у календарі замінили кількох осіб.

"Але всі вони залишилися живими. Були контузії, лікування, нерви. Але ніхто серйозно не постраждав. Багато з них вже повернулися до мирного життя. Багато хто з них ходить з нами одними вулицями і стоїть в одних чергах. Звичайні українські "кіборги", справжні герої цієї війни. Вони повернулися багато в чому і завдяки вашій допомозі, оскільки без тепловізорів, куплених на ваші гроші, в аеропорту було б просто нічого робити", - пишуть у "Повернись живим".