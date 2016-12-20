Бойовики вгатили з артилерії по позиціях ЗСУ на Світлодарській дузі
За добу контрольовані Росією бойовики 9 разів обстрілювали позиції Збройних сил України на Донбасі.
Про це йдеться у повідомленні штабу АТО у соціальній мережі Facebook.
"З нуля годин і до 18:00 бойовики здійснили 9 обстрілів наших позицій. Більшість із них – на Маріупольському напрямку. З мінометів окупанти вели вогонь по Красногорівці. З гранатометів різних систем – по Талаківці, а по Березовому – з гранатометів та озброєння БМП", – йдеться у повідомленні.
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Разом із тим зазначено, що на Луганському напрямку також з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Сизе.
Водночас на Донецькому напрямку зі 122-міліметрової артилерії окупанти вели вогонь по українських позиціях у районі Луганського, що на Світлодарській дузі.