Бої під Світлодарськом: ЗМІ дізналися причину загострення й відтворили хронологію фронтових зіткнень

У штабі одного з батальйонів, які ведуть бій, причиною загострення обстановки стала спроба розвідувальної групи противника обійти з флангу передову позицію 1-го батальйону 54-ї мотопіхотної бригади. Бій почався приблизно о 6 ранку 18 грудня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на свої джерела.

У свою чергу ударна група 1-го батальйону в складі 20 бійців під командуванням командира роти лейтенанта Микити Ярового висунулася вперед, щоб відсікти російським найманцям шляхи відходу.

Противник не витримав контактного бою і побіг, загроза флангу батальйону була усунена. Наші воїни у ході переслідування зайняли передові позиції російського підрозділу, зайняті у "сірій зоні" в порушення Мінських угод.

Російська важка артилерія почала масований обстріл українських військ у цьому районі, а також сіл в найближчому тилу - Луганське та Миронівське отримали шквал снарядів.

Українська артилерія поступово також була висунута для прикриття наших військ. Однак придушити російську артилерію не вдалося, противник продовжував інтенсивні обстріли протягом майже двох діб. Противник діяв організовано, значними силами. Незважаючи на поразку багатьох вогневих позицій російських військ, змусити замовкнути ворожу артилерію повністю не вдавалося.

Спроби піхотних підрозділів і бронетехніки 7-ї бригади російських окупаційних військ знову зайняти залишені позиції у "сірій зоні" були відбиті.

Читайте такожБої на Світлодарській дузі: ЗСУ зазнали найважчих втрат за останні 5 місяців

Наразі інтенсивність боїв під Світлодарськом значно знизилася - артилерія з обох сторін, починаючи з 22 години 19 грудня, припинила обмін ударами, повідомляє джерело видання в штабі одного з батальйонів, які ведуть бій. Однак перестрілка з піхотного озброєння тривала всю ніч.

З ранку 20 грудня знову триває запекла перестрілка з піхотного озброєння. Супротивник робить спроби силами піхотних підрозділів атакувати наші позиції. Наразі йде бій. Наші підрозділи отримали підтримку. Ситуація характеризується як напружена, але стійка.

Підрозділи противника на полі бою залишили чотири трупи російських найманців, за життя ще одного з тяжкопораненого бойовика, якого кинули товариші, не надавши йому допомоги, борються українські лікарі. Також значних втрат зазнали російські підрозділи, що потрапили під удар наших гармат і мінометів.

Протягом двох діб 18 і 19 грудня наші підрозділи зазнали серйозних втрат. Загинуло 7 (сім) українських вояків, 1 військовослужбовець 54-ї бригади зник безвісти.

Загинули троє військовослужбовців 25-го батальйону "Київська Русь", і чотири військовослужбовці 1-го батальйону 54-ї мотопіхотної бригади.

Інформація про 19 загиблих, поширена декількома українськими волонтерами, за даними штабів обох батальйонів, що брали участь у бою, категорично спростовується.

За даними управління Цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ, загинуло в бою 6 українських воїнів. Сьомий загиблий помер від ран під час евакуації.

Також 25 наших військових отримали поранення. У складі 1-го батальйону 54-ї бригади 1 військовослужбовець отримав серйозне поранення і був евакуйований у мобільний госпіталь. Більшість постраждалих отримали легкі поранення і контузії, частина вояків від госпіталізації відмовилася.

У бою отримала легкі ушкодження одна БМП 54-ї бригади, наразі пошкодження усунені в польових умовах. Інформація противника про велику кількість знищеної української бронетехніки не відповідає дійсності.

Імена загиблих військовослужбовців будуть опубліковані після повідомлення родичів.