У ході боїв на Світлодарській дузі один український військовий потрапив у полон - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

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«Підтверджується інформація, що 18 грудня в ході боїв на Світлодарській дузі один наш військовий потрапив у ворожий полон», - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня о 10.30 на Світлодарському напрямку терористичні угруповання силами трьох штурмових груп чисельністю по 3-5 чоловік здійснили спробу прорвати оборону українських військових. П'ять українських військовослужбовців загинули, шестеро дістали поранення, ще 10 - травми і контузії. За даними штабу АТО, це найважчі втрати ЗСУ за останні 5 місяців.