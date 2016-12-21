Минулої доби у зоні АТО загинули двоє військовослужбовців, 8 отримали поранення та контузії - Лисенко

Упродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загинули двоє військовослужбовців, четверо зазнали поранень, ще 4 отримали контузії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко. Читайте такожПосадка вертольота у заметіль: в мережі показали евакуацію поранених на Світлодарській дузі бійців до Дніпра (відео) “За минулу добу внаслідок активних бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, четверо отримали поранення, ще 4 – контузію», - сказав речник. Як повідомляв УНІАН, минулої доби у зоні АТО бойовики 33 рази обстріляли позиції українських бійців.

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