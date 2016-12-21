Минулої доби у зоні АТО загинули двоє військовослужбовців, 8 отримали поранення та контузії - Лисенко
13:04, 21 грудня 2016Війна
672 0
Упродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загинули двоє військовослужбовців, четверо зазнали поранень, ще 4 отримали контузії.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
Читайте такожПосадка вертольота у заметіль: в мережі показали евакуацію поранених на Світлодарській дузі бійців до Дніпра (відео)
“За минулу добу внаслідок активних бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, четверо отримали поранення, ще 4 – контузію», - сказав речник.
Як повідомляв УНІАН, минулої доби у зоні АТО бойовики 33 рази обстріляли позиції українських бійців.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter