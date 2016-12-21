У Мінську сьогодні обговорять звільнення заручників і загострення конфлікту на Світлодарській дузі

Про це повідомляє 112 Україна.

"Розпочнеться засідання з чотирьох робочих підгруп, і вже о 14:00 (13:00 за Києвом) за місцевим часом разом з представником ОБСЄ Мартіном Сайдиком відбудеться основний раунд переговорів. У центрі уваги - обмін полоненими. Сьогодні вирішиться питання, чи обміняють 228 бойовиків на 58 українських заручників", - сказано в повідомленні.

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Крім того, учасники переговорів обговорять збільшення кількості обстрілів, Світлодарську дугу і Станицю Луганську. На порядку денному буде також відкриття КПП в Золотому.

Очікується, що сьогодні в Мінськ прибудуть всі учасники української делегації. Її очолить Леонід Кучма.

Інформація про те, що Україна в якості жесту доброї волі передає ОРДЛО 15 осіб зі списку на обмін поки не підтверджуються.

Раніше в штабі АТО заявили, що проросійські бойовики намагалися вибити Збройні сили України (ЗСУ) з займаних позицій в районі Світлодарської дуги. У ході наступальних дій противника загинули 5 українських військових

Нагадаємо, раніше представник України в Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що Україна в якості жесту доброї волі передасть ОРДЛО 15 осіб зі списку на обмін.