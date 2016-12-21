Представники Тристоронньої контактної групи озвучили умови проведення виборів на Донбасі
Без повного «режиму тиші», виведення іноземних військових формувань і закриття кордону місцеві вибори на Донбасі не проводитимуться.
Про це повідомила у Facebook прес-секретар екс-президента України, представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи.
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«Без повного «режиму тиші», виведення іноземних військових формувань, закриття кордону, без дотримання українського законодавства і дотримання стандартів ОБСЄ виборів бути не може»,- написала Оліфер.
За її словами, під час консультацій в рамках політичної підгрупи основним питанням були можливі модальності проведення легітимних місцевих виборів відповідно до законодавства України та стандартів ОБСЄ під час моніторингу з боку БДІПЛ ОБСЄ.