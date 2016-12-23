На Світлодарській дузі російські окупанти обстріляли свої ж підрозділи, є загиблі - розвідка

Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Facebook.

"Внаслідок відсутності взаємодії між передовими та артилерійськими підрозділами 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 армійського корпусу (Луганськ) Збройних сил РФ збільшилась чисельність загиблих та поранених військовослужбовців з’єднання", - йдеться у повідомленні.

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Українські розвідники повідомляють, що "22 грудня під обстріли своєї артилерії потрапив особовий склад передового підрозділу у районі Світлодарського виступу, що призвело до загибелі та поранень військовослужбовців, які перебували на бойових позиціях".

"Зазначений випадок негативно вплинув на морально-психологічний стан особового складу, у зв’язку з чим російським окупаційним командуванням прийнято рішення про його позапланову ротацію", - поінформували у розвідці.

Як відомо, раніше бойовики двічі намагалися атакувати позиції ВСУ в районі Світлодарської дуги.