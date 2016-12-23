На Світлодарській дузі російські окупанти обстріляли свої ж підрозділи, є загиблі - розвідка
У лавах російських окупантів на Донбасі через відсутність взаємодії між підрозділами трапляються обстріли своїх позицій, внаслідок яких є втрати.
Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Facebook.
"Внаслідок відсутності взаємодії між передовими та артилерійськими підрозділами 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 армійського корпусу (Луганськ) Збройних сил РФ збільшилась чисельність загиблих та поранених військовослужбовців з’єднання", - йдеться у повідомленні.
Читайте також"Будуть атакувати": волонтер попередив про майбутню важку ніч в зоні АТО
Українські розвідники повідомляють, що "22 грудня під обстріли своєї артилерії потрапив особовий склад передового підрозділу у районі Світлодарського виступу, що призвело до загибелі та поранень військовослужбовців, які перебували на бойових позиціях".
"Зазначений випадок негативно вплинув на морально-психологічний стан особового складу, у зв’язку з чим російським окупаційним командуванням прийнято рішення про його позапланову ротацію", - поінформували у розвідці.
Як відомо, раніше бойовики двічі намагалися атакувати позиції ВСУ в районі Світлодарської дуги.