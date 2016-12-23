Минулої доби бойовики двічі намагалися атакувати позиції ЗСУ в районі Світлодарської дуги

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центр штаба АТО.

Зокрема, з артилерії калібру 122-міліметри та 120-міліметрових мінометів бойовики обстрілювали наші позиції в районі Луганського. З 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів – Авдіївку, Новгородське, Верхньоторецьке і знову ж Луганське.

Окупанти двічі намагалися атакувати наші позиції в районі Світлодарської дуги, і обидва рази були зупинені вогнем у відповідь. Крім того, протягом дня противник тричі обстріляв н.п. Миронівка зі 152-міліметрової артилерії.

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На Маріупольському напрямку зі 120-ти та 82-міліметрових мінометів противник обстріляв Красногорівку, Старогнатівку та Водяне.

На Луганському напрямку з протитанкових ракетних комплексів та 82-міліметрових мінометів ворог вів вогонь по Кримському. З гранатометів – по Попасній і Жовтому.

Загалом зафіксовано 22 обстріл, з яких три – по населеному пункту.