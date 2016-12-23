Полторак запевняє, що бійці на Світлодарській дузі забезпечені транспортом для евакуації

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду, відповідаючи на запитання депутатів щодо організації інспекторської перевірки наявності транспортних засобів для евакуації поранених бійців, а також того, що на Світлодарській дузі "волонтери і наші громадяни на своїх тарантайках вивозять поранених".

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"Я попросив би, щоб дані, які ми озвучуємо на всю країну, були перевірені і відповідали дійсності. На сьогодні особовий склад, який виконує бойові завдання у зоні проведення антитерористичної операції, виходячи із наших можливостей, забезпечений засобами евакуації", - наголосив Полторак.

Він додав, що цього року було укладено "контракт на 60 автомобілів і також планували 40 наступних".

Крім того, щодо порядку організації медичного забезпечення під час ведення бойових дій на Світлодарській дузі міністр зазначив, що "сьогодні комісія Міністерства оброни працює, за підсумками я ухвалю рішення".

"Ми готові і в подальшому за відповідного фінансування збільшити кількість евакуаційного транспорту", - запевнив міністр.

Як повідомляв УНІАН, вже кілька днів поспіль найгарячішою точкою зони АТО залишається напрямок Світлодарської дуги з епіцентром поблизу селища Луганське.

За даними штабу АТО, проросійські бойовики намагалися вибити Збройні сили України (ЗСУ) з займаних позицій в районі Світлодарської дуги. У ході наступальних дій противника загинули 5 українських військових.

Нагадаємо, 23 грудня українські військові відбили дві атаки бойовиків на Світлодарській дузі, втрат серед особового складу ЗСУ немає.

Детальніше читайте на УНІАН: http://www.unian.ua/war/1694082-eks-komandir-azova-nazvav-prichinu-zapeklih-bojiv-za-svitlodarsku-dugu.html