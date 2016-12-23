Генштаб ЗСУ про ситуацію на Світлодарській дузі: ніч пройшла неспокійно, є загиблі

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" розповів заступник начальника прес-служби Генштабу ЗСУ Владислав Волошин.

"Ніч пройшла неспокійно. На 7:00 ранку взагалі в зоні АТО зафіксовано 9 обстрілів, 6 з них - по наших позиціях на Світлодарській дузі. Перевіряють інформацію про те, що знову бойовики намагалися штурмувати наші позиції", - каже Волошин.

За його словами, за добу в зоні АТО зафіксовано 19 обстрілів, і більше всього на Світлодарській дузі.

"Ситуація там залишається складною. Взагалі в зоні АТО за минулу добу зафіксовано 19 обстрілів і більше всього на Світлодарській дузі. Вчора двічі бойовики намагалися штурмувати під прикриттям мінометів, а також артилерії. Вчора ввечері, о 22:00, вони також збільшили інтенсивність обстрілів", - розповів представник Генштабу.

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Волошин розповів, що втрати серед українських військових є, але уточнення будуть пізніше.

"На жаль, є втрати серед українських військових. Про них буде повідомлено представником Міністерства оборони з питань АТО трохи пізніше. Але кажуть, що вчора бойовики вперше за довгий час вели обстріли з 152-міліметрових артилерії по населених пунктах. Таких три обстріли - два з них у першій половині дня, а після обіду також обстрілювали населений пункт Миронівський", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією координатора проекту «СтопТерор» Семена Кабакаєва, на Світлодарській дузі поблизу Дебальцевого Донецької області в полоні у бойовиків загинули троє українських військовослужбовців.