Бойовики повернули ЗСУ тіла трьох військових - волонтер

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Олександр Сурков.

"Щойно забрали тіла трьох загиблих. За твердженням присутніх, слідів катувань на них немає. Подробиці пізніше", - йдеться у його повідомленні.

Також Сурков нагадав, що сьогодні у мережі був вкинутий фейк про те, що нібито бійців АТО, взятих у полон на Світлодарській дузі, закатували до смерті.

"В результаті цього вкидання повернення тіл загиблих хлопців, щодо яких йшли переговори, ледь не зірвалося. Сепаратисти зажадали огляду Червоним Хрестом, яке могло затягнутися надовго", - наголосив волонтер, додавши, що переговірникам вдалося досягти позитивних результатів.

Раніше волонтер та координатор проекту "СтопТерор" Кабакаєв заявляв, що на Світлодарській дузі поблизу Дебальцевого Донецької області у полоні у бойовиків загинули троє українських військовослужбовців.

"Трагічна ситуація на Світлодарській дузі. Трьох наших хлопців немає у живих. Двоє були на полі, забрали їх чи то місцеві бойовики, чи то найманці з РФ, поки невідомо. Бійці були поранені, їх зняли на відео і передали нашим, як підтвердження того, що вони у противника, тільки внесу поправку, противник - гідний поваги, а ці ні. Провести обмін не вдалося, ворог не захотів й наші не знайшли, з ким говорити, там кожен командир і знайти відповідального за зупинку вогню було нереально. Потім їх перевезли у Дебальцеве, знущалися і катували, в результаті вбили. Звірячі фото з тортурами і тілами відразу прислали нам як підтвердження того, що вони "200-ті", – написав Кабакаєв.