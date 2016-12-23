На Світлодарській дузі взяли в полон трьох українських військових, їх по-звірячому катували і вбили - волонтер

Про це повідомив волонтер та координатор проекту "СтопТеррор" Семен Кабакаєв в Facebook.

Продовження теми: Бойовики повернули ЗСУ тіла трьох військових - волонтер

"Трагічна ситуація на Светлодарской дузі. Трьох наших хлопців немає в живих. Двоє були на полі, їх забрали чи то місцеві бойовики, чи то найманці з РФ, поки невідомо. Бійці були поранені, їх зняли на відео і передали нашим, як підтвердження того, що вони у супротивника. Внесу поправку: противник гідний поваги, а ці – ні. Провести обмін не вдалося, ворог не захотів, і наші не знайшли, з ким говорити. Там кожен – командир, і знайти відповідального за зупинку вогню було нереально. Потім їх перевезли у Дебальцеве, знущалися і катували. В результаті вбили. Звірячі фото з тортурами і тілами відразу прислали нам, як підтвердження того, що вони "200-і", – написав він.

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Він зазначив, що ще один український військовий вважався зниклим без вісті.

"Третій нібито зник безвісти. Ми подали запит і виявилося, що за їх даними він у полоні, але підтвердження ми не знайшли. Кілька годин тому третій опинився у нас, кілька пострілів у голову. Зараз на ресурсах противника ОРДЛО і РФ поширюються ці фотографії і відео", – заявив Кабакаєв.

Раніше повідомлялося, що бойовики двічі намагалися атакувати позиції ВСУ в районі Світлодарської дуги.