ЗСУ взяли під контроль Новолуганське у районі Світлодарської дуги

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив комбат підрозділу батальйону "Донбас-Україна" В'ячеслав Власенко.

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"Ну здрастуй, Світлодарська дуга. Сьогодні батальйоном "Донбас Україна" успішно проведена зухвала операція зі звільнення міста Новолуганське. Одразу. Без втрат. Привіт, сепари", - йдеться у його повідомленні.

Як він повідомив у коментарі 112 Україна, українські військові взяли панівні висоти й зайшли до населеного пункту.

Як повідомляв УНІАН, бойовики сьогодні тричі намагалися атакувати позиції українських військових в районі Світлодарської дуги.