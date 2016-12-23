ЗСУ взяли під контроль Новолуганське у районі Світлодарської дуги
20:09, 23 грудня 2016Війна
11550 2
У населеному пункті Новолуганське, розташованому у районі Світлодарської дуги, проведена операція з його звільнення.
ЗСУ звільнили Новолуганське / facebook.com/theministryofdefence.ua/
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив комбат підрозділу батальйону "Донбас-Україна" В'ячеслав Власенко.
Читайте такожУ ЗСУ заявили про загибель військового, який вважався зниклим безвісти на Світлодарській дузі
"Ну здрастуй, Світлодарська дуга. Сьогодні батальйоном "Донбас Україна" успішно проведена зухвала операція зі звільнення міста Новолуганське. Одразу. Без втрат. Привіт, сепари", - йдеться у його повідомленні.
Як він повідомив у коментарі 112 Україна, українські військові взяли панівні висоти й зайшли до населеного пункту.
Як повідомляв УНІАН, бойовики сьогодні тричі намагалися атакувати позиції українських військових в районі Світлодарської дуги.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Загострення боїв на Світлодарській дузі