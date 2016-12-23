Бойовики тричі атакували позиції ЗСУ у районі Світлодарської дуги: відступили, забираючи поранених

Про це повідомляється на сторінці прес-центр штабу АТО у Facebook.

"Тричі бойовики намагалися атакувати наші позиції в районі Світлодарської дуги, та кожного разу змушені були, забираючи поранених, відступати", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку також, за даними прес-центру штабу АТО, сьогодні зі 152-міліметрової артилерії були обстріляні позиції українських військових в районі Красного Пахаря. Вогонь 122-міліметрової артилерії, мінометів, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів зафіксовано в районі Луганського, що на Світлодарській дузі. З мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем були обстріляні Авдіївка та Верхньоторецьке. Зі 152-міліметрової артилерії окупанти вкотре обстріляли Миронівку.

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На Маріупольському напрямку зі 120- та 82-міліметрових мінометів бойовики вели вогонь по Широкиному, Лебединському, Талаківці та Водяному. Новотроїцьке обстріляли з гранатометів, а Широкине – із озброєння БМП.

Поблизу Водяного бойовики також атакували позиції українських військових, однак після відкриття вогню у відповідь відступили.

На Луганському напрямку під вогонь 120-міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї потрапили Троїцьке та Новоолександрівка.

Загалом, зауважує прес-центр штабу АТО, з опівночі зафіксовано 30 обстрілів, з них 2 – по населеному пункту.