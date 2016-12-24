По всій лінії зіткнення у зоні АТО встановлена тиша – СЦКК

Про це йдеться у заяві керівника української сторони СЦКК генерал-майора Анатолія Петренка на сторінці прес-центру штаба АТО у Facebook.

Зазначається, що по всій лінії зіткнення встановлена тиша.

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«Офіцери української сторони СЦКК продовжують моніторинг та спостереження за дотриманням режиму припинення вогню. Про будь-які зміни в обстановці буде негайно поінформовано СММ ОБСЄ», – підкреслюється у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявив, що ТКГ і контрольовані Росією бойовики у Мінську домовились встановити режим припинення вогню на Донбасі з опівночі 24 грудня.

Зазначалось, що бойовики погодились на цю дату. "Ми, члени Тристоронньої контактної групи, і представники ОРДО і ОРЛО, підкреслюючи необхідність забезпечення миру та спокою у зв'язку з майбутніми святами, підтверджуємо свою прихильність щодо дотримання всеосяжного, стійкого і безстрокового режиму припинення вогню, починаючи з 00.00 годин 24 грудня цього року за київським часом", - заявив Сайдік.