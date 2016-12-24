Обстріл бойовиками Торецька: пошкоджено два будинки, поліція кваліфікувала це як теракт

Як повідомили у Торецькому відділенні поліції Донецької області, вчора, 23 грудня, о 21.50 с. Північне Торецька зазнало обстрілу з боку бойовиків. Обстріляний район розташований на околиці населеного пункту.

«На теперішній час зафіксовано пошкодження двох будинків по вул. О. Кошевого, пошкоджено вікна, дахи будівель та огорожу», - йдеться у повідомленні.

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Обстріл населеного пункту кваліфіковано за ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.

За даними поліції, правоохоронці сьогодні зранку відновили роботу з фіксації та документування наслідків артобстрілу бойовиків. Слідчо-оперативна група поліції перебуває на місці події, надає допомогу мирним мешканцям. Жертв та постраждалих внаслідок обстрілу немає.