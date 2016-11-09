Внаслідок обстрілу бойовиків по Торецьку загинув мирний житель - поліція

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

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"Снаряди бойовиків поцілили у житлові будинки, розташовані по вул. 8-го березня селища Новгородське у місті Торецьку. Від вибуху снаряду біля свого будинку загинув молодий чоловік", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють поліцейські, які надають допомогу мирним мешканцям, фіксують наслідки злочину терористів.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.