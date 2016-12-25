Україні повернули тіла двох військових, які загинули на Світлодарській дузі (фото)

Про це повідомили в прес-службі Управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України.

Читайте такожЗСУ взяли під контроль Новолуганське у районі Світлодарської дуги

«Сьогодні в рамках гуманітарного проекту ЗСУ «Евакуація 200», після п’ятиденних перемовин, під час яких представники протилежної сторони постійно змінювали умови передачі тіл, українській стороні були передані тіла двох українських військових, які загинули на Світлодарській дузі 18 грудня», - йдеться у повідомленні.

У свою чергу українська сторона також передала тіла двох загиблих нападників.

Передача відбулася у присутності представників СММ ОБСЄ та СЦКК у рамках Мінських домовленостей.

«Під час попереднього огляду встановлено, що хлопці отримали кульові поранення несумісні з життям. Точний час та причину смерті встановить судово- медична експертиза. Явних ознак катувань при зовнішньому огляді не виявлено»,- сказав координатор гуманітарного проекту Михайло Котелевський.

Після проведення усіх необхідних експертиз тіла загиблих військових буде доправлено їхнім родинам для поховання.

Як повідомляв УНІАН, напередодні в районі Світлодарської дуги на Донбасі, попри домовленості про режим припинення вогню, бойовики обстріляли гуманітарну групу Збройних Сил України, яка намагалася забрати з поля бою тіло військовослужбовця противника.

"Сьогодні на Світлодарській дузі, не зважаючи на попередні домовленості тристоронньої контактної групи про запровадження режиму припинення вогню на лінії розмежування з 00:00 24 грудня, бойовики обстріляли групу гуманітарного проекту ЗСУ "Евакуація-200". Група мала забрати тіло військовослужбовця противника", - повідомили в прес-центрі штабу АТО.

За даними Міноборони, з 18 по 23 грудня під час бойових дій на Світлодарській дузі загинуло 8 українських військовослужбовців.