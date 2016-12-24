Бойовики не дотримуються жодних домовленостей: на Світлодарській дузі терористи обстріляли групу гуманітарного проекту ЗСУ (відео)

Сьогодні на Світлодарській дузі, незважаючи на попередні домовленості та «режим тиші», терористи обстріляли групу гуманітарного проекту Збройних сил України "Евакуація-200".

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

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Як заявив на відео координатор групи Михайло Котелевський, згідно з попередньою домовленістю, група у складі 4 осіб мала забрати тіло вбитого супротивника у так званій «нейтральній зоні» і передати бойовикам, однак самі ж бойовики обстріляли учасників групи. Їм довелося протягом 40 хвилин вибиратися з того місця. Стріляли прицільно, але не влучно.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з опівночі на Донбасі набув чинності режим припинення вогню, домовленості щодо впровадження якого було досягнуто у рамках Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі за ініціативи президента України Петра Порошенка.

Водночас російсько-окупаційні війська порушують «режим тиші», сьогодні зафіксовано 23 провокаційні обстріли позицій сил антитерористичної операції.