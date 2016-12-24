Бойовики не дотримуються жодних домовленостей: на Світлодарській дузі терористи обстріляли групу гуманітарного проекту ЗСУ (відео)

21:14, 24 грудня 2016
Війна
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У штабі АТО заявили, що стріляли прицільно, втім не влучно.

Бойовики обстріляли групу гуманітарного проекту

Сьогодні на Світлодарській дузі, незважаючи на попередні домовленості та «режим тиші», терористи обстріляли групу гуманітарного проекту Збройних сил України "Евакуація-200".

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

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Як заявив на відео координатор групи Михайло Котелевський, згідно з попередньою домовленістю, група у складі 4 осіб мала забрати тіло вбитого супротивника у так званій «нейтральній зоні» і передати бойовикам, однак самі ж бойовики обстріляли учасників групи. Їм довелося протягом 40 хвилин вибиратися з того місця. Стріляли прицільно, але не влучно.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з опівночі на Донбасі набув чинності режим припинення вогню, домовленості щодо впровадження якого було досягнуто у рамках Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі за ініціативи президента України Петра Порошенка.

Водночас російсько-окупаційні війська порушують «режим тиші», сьогодні зафіксовано 23 провокаційні обстріли позицій сил антитерористичної операції.

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Теги: #АТО#обстріл#Світлодарськ