"Заберіть молодого": військові розповіли, як на Світлодарській дузі загинув солдат "Ефа"

Тіла двох українських бійців, які загинули у боях за Світлодарську дугу, коли ситуація там загострилась, вдалося забрати із третьої спроби. В обох помітили кульові снайперські поранення, несумісні з життям, слідів катування немає. Про це повідомляє «Громадське».

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За словами бойових товаришів і медиків, солдат Андрій «Ефа» Байбуз у бою був поранений в обидві ноги. Коли бійці 54-ї бригади намагались забрати поранених і контужених, «Ефа» попросив його залишити і не забирати з поля бою, а забрати молодого пораненого хлопця. Бійці, що були в бою кажуть, що він ще встиг зателефонувати матері. Місяць тому «Ефа» одружився.

Іншому загиблому захисникові, Микиті «Шайтану» Яровому, був усього 21 рік. Він був наймолодшим командиром роти в 1 батальйоні. Саме «Шайтан» вів у бій людей. Загинув першим. У нього залишилась вагітна дружина.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у місті Щастя Луганської області після п’ятиденних перемовин українській стороні повернули тіла двох військових, які загинули на Світлодарській дузі.

За даними Міноборони, з 18 по 23 грудня під час бойових дій на Світлодарській дузі загинуло 8 українських військовослужбовців.