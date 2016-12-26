В ІС розповіли, як бойовики посилили свої позиції на Світлодарській дузі

09:37, 26 грудня 2016
Війна
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У районі Світлодарської дуги противник підтягнув на Молочний і Калинівку посилення своїм передовим підрозділам склади з резервної групи, раніше розгорнутої за дорогою Е-50 на ділянці Вуглегірськ – Булавине.

REUTERS

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

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"До передової перекинуто до мотострілецької роти у розріджених бойових порядках, 4 од. БМП-2, 2 од. МТ-ЛБ. Всього висунулися вперед 65-70 бойовиків, розбитих на групи по 10-15 осіб, із собою мають великокаліберні кулемети і кілька станкових гранатометів (5-6 од.)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, напередодні у районі Світлодарської дуги на Донбасі, незважаючи на домовленості про припинення вогню, бойовики обстріляли гуманітарну групу Збройних Сил України, яка намагалася забрати з поля бою тіло військовослужбовця противника.

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Теги: #бойовики#Світлодарська дуга