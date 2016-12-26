В ІС розповіли, як бойовики посилили свої позиції на Світлодарській дузі

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Читайте такожЗСУ взяли під контроль Новолуганське у районі Світлодарської дуги

"До передової перекинуто до мотострілецької роти у розріджених бойових порядках, 4 од. БМП-2, 2 од. МТ-ЛБ. Всього висунулися вперед 65-70 бойовиків, розбитих на групи по 10-15 осіб, із собою мають великокаліберні кулемети і кілька станкових гранатометів (5-6 од.)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, напередодні у районі Світлодарської дуги на Донбасі, незважаючи на домовленості про припинення вогню, бойовики обстріляли гуманітарну групу Збройних Сил України, яка намагалася забрати з поля бою тіло військовослужбовця противника.