Передача Україні тіл загиблих на Світлодарській дузі військових: волонтер розповів подробиці

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Олександр Сурков.

За попереднім висновком спеціаліста, "слідів тортур й знущань немає, смерть настала унаслідок кульових поранень".

"Інфа від тих, хто брехати не навчений, це ті, хто безпосередньо вели переговори й забезпечили весь процес. Офіцери, яких я знаю особисто з 2014 року. На жаль, вони категорично забороняють вказувати свої імена", - йдеться у повідомленні Суркова.

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За словами волонтера, тіла відправлені до Дніпра, де буде здійснено вже повне обстеження.

"Фейкомети Гай і Кабакаєв, якби й хотіли справді розібратися в ситуації, то повинні були їхати на місце і переконуватися в усьому особисто, а не вимагати "комісій". Потрапити "туди" нескладно, повірте, я б навіть виділив машину", - висловив він обурення інформацією двох волонтерів.

Раніше волонтер та координатор проекту "СтопТерор" Кабакаєв заявляв, що на Світлодарській дузі поблизу Дебальцевого Донецької області в полоні у бойовиків загинули троє українських військовослужбовців.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня в місті Щастя Луганської області після п'ятиденних переговорів українській стороні повернули тіла двох військових, які загинули на Світлодарській дузі.