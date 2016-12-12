Савченко про зустріч із ватажками бойовиків: я чорта не побачила
Народний депутат Надія Савченко прокоментувала зустріч у Мінську із ватажками бойовиків "ЛНР" та "ДНР" Ігорем Плотницьким та Олександром Захарченком.
"Я обіцяла людям, що вийду із в’язниці і буду говорити навіть з чортом. Так, я сиділа за столом переговорів із людьми, з якими ми стріляли одне в одного. Я в них чорта не побачила, бо якби я хотіла побачити в них чорта, то ми б ні про що не домовилися", - цитує Савченко Українська правда.
"Я говорила з людьми", - додала нардеп.
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За словами Савченко, зустріч відбулася "у тристоронньому мінському форматі у присутності російської сторони і Захарченка та Плотницького від "ДНР" і "ЛНР".
"Зустріч спрямована на те, щоб посилити мінський формат і зробити його більш дієвим", - сказала Савченко.
На питання, чи знали про цю зустріч МЗС та СБУ, Савченко відповіла: "Я співпрацюю з СБУ і МЗС у рамках закону як народний депутат. Я як народний депутат і мене вибрав народ. Він мені довірив ті повноваження, щоб я боролася за нього і я це роблю".
Вона підтвердила, що не узгоджувала цю зустріч із Батьківщиною.
Нагадаємо, за даними ряду ЗМІ, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченко та Ігорем Плотницьким.