"Вас люди розірвуть": військкомат відмовився виділяти труну для похорону бійця АТО - волонтер

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін.

Він розповів, що коли гине боєць, форму йому видає його військова частина, а труну надає військкомат, через який загиблий призивався.

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"Зараз у морзі Дніпра лежить тіло загиблого Микити Ярового (позивний "Шайтан") і його тіло треба передавати рідним, Новомосковський райвійськкомат відмовився виділяти труну на підставі отриманого наказу від МО, що тепер не військкомати зобов'язані забезпечити трунами загиблих, а їхня військова частина. У військкоматів багато роботи, їм ніколи займатися трунами", - йдеться у повідомленні волонтера.

"Су*и, поховайте гідно молодого лейтенанта. Вас люди розірвуть", - висловив обурення Мисягін.

Як повідомляв УНІАН, солдат Андрій Байбуз і лейтенант Микита Ярий з позивним "Шайтан" загинули у боях на Світлодарській дузі 18 грудня, проте забрати їхні тіла вдалося лише через тиждень.