"Не будуть зачіпати мирних жителів": ветерани АТО розповіли про плани щодо блокади "Л/ДНР"

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили на прес-конференції на тему: “Дії ветеранів АТО після закінчення терміну ультиматуму російським найманцям на Донбасі”.

Раніше, 16 грудня, ветерани АТО оголосили окупантам ультиматум, щоб ті звільнили усіх українських полонених. Інакше бійці АТО погрожували розпочати економічну блокаду.

Як заявив сьогодні колишній в.о. начальника штабу батальйону “Айдар” Валентин Лихоліт, вже активно триває підготовча робота для початку блокади. "До нас надходять дзвінки, до нас приєднуються волонтерські організації. Сьогодні ми встановлюємо мобілізаційний пункт на Майдані", - сказав він.

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Лихоліт додав, що учасники блокади готові приймати будь-яку допомогу від громадян. Водночас завершується підготовка плану дій на територіях Луганської і Донецької областей.

"До нас вже надходить інформація про те - де, як і якими шляхами проходить контрабанда. Ми не будемо обмежувати мирних мешканців, які проносять собі поїсти хліб, воду, гречку... Є в нас метал, є в нас вугілля, є в нас ліс, а також алкоголь: горілка, вино, коньяк, і сигарети. Всі ці шляхи (контрабанди) нам вже відомі", - заявив Лихоліт.

За його словами, завдяки координації з місцевими жителями стало відомо, звідки і куди що надходить.

Також ініціатори мають намір блокувати великі фури, які доставляють тонни товарів на окуповану територію.

Лихоліт сказав, що також будуть діяти групи перехоплення на той випадок, якщо після появи мобільних блокпостів на дорогах контрабандисти змінюватимуть шляхи сполучення з терористами.

Своєю чергою другий командир батальйону “Донбас” Анатолій Віногродський повідомив, що біля офіційних блокпостів будуть розміщуватися спостерігачі, тому що є великі сумніви щодо прозорості операцій, які відбуваються на цих блокпостах. Також будуть встановлюватися окремі блокпости та розміщуватися мобільні групи.

"Також ми слухаємо усі пропозиції від місцевих мешканців. У нас є достатньо багато груп, які вже знаходяться на території Луганської і Донецької областей", - заявив Віногродський.

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Також Лихоліт додав, що незважаючи на те, що ще не завершені підготовчі роботи, мобільні групи вже почали розгортати свою діяльність на Донбасі.

"Це буде акція не один день і не два, і для неї треба підготуватися. Це буде акція безстрокова, доки не відпустять наших хлопців. Треба їх (російських окупантів - УНІАН) заморити голодом, щоб наших хлопців відпустили", - заявив Лихоліт.

Окрім того, Віногродський сказав, що, за їх даними, у полоні перебуває не менше 137 осіб.

Як повідомив начальник штабу блокади окупованих територій Сергій Акимович, з 2014 року кількість шляхів перевезення товарів на окуповану територію, в тому числі контрабандним шляхом, суттєво збільшилася.

"На сьогоднішній день, коли ми почали планувати, ми, по-перше, дізналися, що кількість перевезень, кількість сполучень, які були в 2014-2015 роках, на 2016-й рік збільшилася. По деяких напрямках у три, чотири, п'ять разів. Вони не постійні, вони змінюються. Мабуть, це залежить від контрактів, які мають терористи із зацікавленими особами на нашій території", - сказав Акимович.

За його словами, через це для здійснення блокади, яка буде відбуватися виключно у межах чинного законодавства, необхідно збільшувати місця постійної дислокації штабів для здійснення блокади. Він стверджує, що українським законодавством заборонена будь-яка торгівля з окупованими територіями.

Начальник штабу блокади зазначив, що за допомогою українських бійців, які знаходяться в зоні АТО, вдалося визначити усі залізничні шляхи і переходи, через які йде контрабанда вантажів на окуповану територію. За даними учасників блокади, наразі є 8 таких залізничних переходів. "По деяких ми вже маємо інформацію, коли і що там перевозиться. Хто "кришує" ці перевезення - ми зараз на цей момент виходимо", - додав він.

Нагадаємо, 26 грудня закінчився термін ультиматуму, який оголосили російським найманцям "ЛНР/ДНР" ветерани АТО.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив нардеп Семен Семенченко.

"Ветерани починають дії з блокади торгівлі з окупованими територіями, на якій наживають мільйони як ватажки т. н. ДНР/ЛНР, так і "українські" олігархи і чиновники", - йдеться в його повідомленні.