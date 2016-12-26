Термін ультиматуму сплив: ветерани АТО оголосили про початок торговельної блокади "Л/ДНР"
13:29, 26 грудня 2016Війна
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Закінчився термін ультиматуму, який оголосили російським найманцям "ЛНР/ДНР" ветерани АТО.
REUTERS
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп Семен Семенченко.
"Ветерани починають дії із блокади торгівлі з окупованими територіями, на якій наживають мільйони як ватажки т. зв. ДНР/ЛНР, так й "українські" олігархи і чиновники", - йдеться у його повідомленні.
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Нагадаємо, 16 грудня бійці добровольчих батальйонів оголосили бойовикам на Донбасі ультиматум з вимогою звільнення українських військових, які утримуються у полоні.
Екс-командир батальйону "Донбас", нардеп Семен Семенченко зазначив у своєму Facebook, що це ініціатива ветеранів "Айдара" та "Донбасу".
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