Бойовики повернули тіла усіх загиблих на Світлодарській дузі бійців ЗСУ - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони України Віл’єн Підгорний під час брифінгу на тему: «Російська агресія на сході України».

Він нагадав, що з 18 по 22 грудня у Донецькому секторі в районі Світлодарська продовжувалися активні зіткнення та перестрілки.

"Підтримувані Росією бойовики декілька разів здійснили спробу захопити українські позиції, застосовуючи заборонене Мінськими угодами озброєння, в тому числі міномети та артилерійські системи. Українські війська були змушені вживати відповідних заходів у відповідь, щоб зупинити вогонь супротивника та захистити життя військовослужбовців та цивільних, які все ще живуть у селі Луганське", - сказав Підгорний.

Читайте такожУ Дніпрі попрощались із загиблим на Світлодарській дузі бійцем з позивним "Сім’янин"

Він повідомив, що "під час бойових дій бойовики захопили тіла трьох українських солдатів".

"Усі тіла були повернуті в результаті серії обмінів. Останній обмін відбувся учора. Два тіла було повернуто під час обміну, який відбувся в місті Щастя у Луганському секторі. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ спостерігала за процесом", - повідомив Підгорний.

Також речник Міноборони зауважив, що українські військові повернули контроль над селищем Новолуганське, яке повинно було знаходитися під контролем уряду України відповідно до Мінських угод, але перебувало у буферній зоні.

Підгорний повідомив, що українські військовослужбовці встановили свої позиції на південних околицях селища, що сприятиме у подальшому доставленню гуманітарної допомоги місцевому населенню та оптимізує процес проходження через блокпости.

При цьому він зауважив, що бойовики продовжували вести мінометні обстріли по позиціях ЗСУ поблизу селища.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міноборони, з 18 по 23 грудня під час бойових дій на Світлодарській дузі загинуло 8 українських військовослужбовців.