На Донбасі загинув український військовий-доброволець "Лютий" (фото)

У зоні проведення Антитерористичної операції на Донбасі загинув доброволець Олександр Мороз.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила начальник медичної служби української добровольчої армії, командир батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич. Читайте також"Вас люди розірвуть": військкомат відмовився виділяти труну для похорону бійця АТО - волонтер "Загинув Мороз Олександр Миколайович "Лютий", боєць-доброволець "Чорного Туману" 8 батальйону УДА "Аратта", - йдеться у її повідомленні. Боєць загинув 26 грудня. Прощання та поховання відбудеться об 11 годині 28 грудня на Алеї Слави м. Кам'янське Дніпропетровської області.

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