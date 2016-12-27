На Донбасі загинув український військовий-доброволець "Лютий" (фото)
10:58, 27 грудня 2016Війна
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У зоні проведення Антитерористичної операції на Донбасі загинув доброволець Олександр Мороз.
У зоні АТО загинув доброволець / facebook.com/yana.hospitallers
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила начальник медичної служби української добровольчої армії, командир батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич.
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"Загинув Мороз Олександр Миколайович "Лютий", боєць-доброволець "Чорного Туману" 8 батальйону УДА "Аратта", - йдеться у її повідомленні.
Боєць загинув 26 грудня. Прощання та поховання відбудеться об 11 годині 28 грудня на Алеї Слави м. Кам'янське Дніпропетровської області.
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