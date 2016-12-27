У Міноборони підтвердили передачу двох жінок з полону "ДНР": звільнення без всяких умов

Про це повідомив радник міністра оборони Василь Будік, передає 112 Україна.

"В даний момент ми перетнули територію, контрольовану Україною. З дівчатами все в порядку, почувають себе нормально", - сказав він.

"Я думаю, в цей момент відчувають велике щастя. Можу привітати з визволенням ще двох наших громадян. Спецтранспортом дівчата були доставлені на контрольовану територію України. Зі свого боку ми з СБУ забезпечували технічні умови переходу. Ми забралисуддю маріупольського суду і журналістку, яка перебувала в Луганській області. Обміну не було. Було звільнення без всяких умов... все пройшло у відповідності з тим, як ми планували. Все спокійно", - додав він.

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На питання про можливість видачі з полону ще двох жінок Будік відповів, що поки не може дати ніяких анонсів. У той же час керівник центру визволення полонених Володимир Рубан повідомив, що щодо цих двох полонених зараз ведуться переговори.

Він також додав, що мав можливість побувати в макіївському СІЗО. Там він поспілкувався з 5 затриманими військовослужбовцями. Вони також готуються до обміну і сподіваються, що він відбудеться. Сьогоднішнє звільнення одностороннє. За словами Рубана, зараз є інформація про надходження 41 військового, що містяться в макіївському СІЗО. Щодо них ведуться переговори.

Нагадаємо, ватажків бойовиків "Л/ДНР" Ігор Плотницький і Олександр Захарченко заявили про готовність звільнити з полону двох жінок і передати їх українській стороні через нардепа Надію Савченко.