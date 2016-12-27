У Міноборони підтвердили передачу двох жінок з полону "ДНР": звільнення без всяких умов
Двоє полонених українок, яких сьогодні "ДНР" передала українській стороні, вже знаходяться на території, підконтрольній українському уряду.
Про це повідомив радник міністра оборони Василь Будік, передає 112 Україна.
"В даний момент ми перетнули територію, контрольовану Україною. З дівчатами все в порядку, почувають себе нормально", - сказав він.
"Я думаю, в цей момент відчувають велике щастя. Можу привітати з визволенням ще двох наших громадян. Спецтранспортом дівчата були доставлені на контрольовану територію України. Зі свого боку ми з СБУ забезпечували технічні умови переходу. Ми забралисуддю маріупольського суду і журналістку, яка перебувала в Луганській області. Обміну не було. Було звільнення без всяких умов... все пройшло у відповідності з тим, як ми планували. Все спокійно", - додав він.
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На питання про можливість видачі з полону ще двох жінок Будік відповів, що поки не може дати ніяких анонсів. У той же час керівник центру визволення полонених Володимир Рубан повідомив, що щодо цих двох полонених зараз ведуться переговори.
Він також додав, що мав можливість побувати в макіївському СІЗО. Там він поспілкувався з 5 затриманими військовослужбовцями. Вони також готуються до обміну і сподіваються, що він відбудеться. Сьогоднішнє звільнення одностороннє. За словами Рубана, зараз є інформація про надходження 41 військового, що містяться в макіївському СІЗО. Щодо них ведуться переговори.
Нагадаємо, ватажків бойовиків "Л/ДНР" Ігор Плотницький і Олександр Захарченко заявили про готовність звільнити з полону двох жінок і передати їх українській стороні через нардепа Надію Савченко.