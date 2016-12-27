Бойовики "ДНР" передали Україні двох полонених жінок

Про це повідомив один з інформресурсів бойовиків так званої "Донецької народної республіки".

Процедура пройшла між окупованим Донецьком і Макіївкою.

Читайте такожУкраїна віддасть в односторонньому порядку 15 осіб, щоб розблокувати процес обміну полоненими - Грицак

З боку "ДНР" були присутні представники "МДБ", вони передали Рубану двох жінок - Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак.

Сворак - проста жінка, яка закохалася в чоловіка, що проживає на окупованій території, терориста "ЛНР".

"Він запросив її до себе, але потім вирішив позбутися, звинуватив її в пособництві "укропам" та її кинули "на підвал", - розповів журналіст Бутусов.

А інша полонена - суддя з Маріуполя.

Рубан зазначив, що сьогоднішня передача "буде сприяти прискоренню процесу обміну полоненими на Донбасі".

Нагадаємо, ватажки бойовиків "Л/ДНР" Ігор Плотницький і Олександр Захарченко заявили про готовність звільнити з полону двох жінок і передати їх українській стороні через нардепа Надію Савченко.