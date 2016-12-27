Турчинов: 2017-й рік стане переломним у звільненні окупованого Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після урочистого вручення сертифікатів і ключів від квартир 58 родинам військовослужбовців та ветеранів Національної гвардії.

«Ми зараз бачимо, що Росія й підконтрольні їй російсько-терористичні угруповання не збираються виконувати жодні домовленості, вони й далі пробують дестабілізувати ситуацію», – наголосив Турчинов.

Читайте такожЗСУ взяли під контроль Новолуганське у районі Світлодарської дуги

«Водночас, що дуже важливо, на що б я хотів звернути, коли ми говоримо про 2016 рік, що минув. Це перший рік, коли Україна не позбулася жодного метру своєї території. Усі спроби просунутись уперед, просунутися на захід, усі спроби прорвати нашу оборону у 2016 році були приречені, і, більше того, ворог зазнав дуже серйозних втрат, а Збройні сили України покращили свої позиції», – заявив Турчинов.

У зв’язку з цим він наголосив, що «метр за метром ми починаємо звільняти окуповану територію».

«І я переконаний, що 2017 рік стане переломним у цьому питанні», – наголосив Турчинов.