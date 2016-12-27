Турчинов про блокаду Донбасу: без рішення держави ніяких імпровізованих блокпостів не буде

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після урочистого вручення сертифікатів і ключів від квартир 58 родинам військовослужбовців та ветеранів Національної гвардії.

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«У нас не може бути на фронті хаосу й анархії. Військові повинні виконувати накази свого командування. Тільки так ми можемо захистити країну», – наголосив Турчинов.

«Ті, хто самі собі поставив завдання й побіг його реалізовувати – вони будуть дестабілізувати ситуацію. Буде прийняте рішення блокувати – значить, будуть блокувати. Не буде такого рішення верхового головнокомандувача – значить, це робити ніхто не буде», – заявив очільник РНБО.

«Тим, хто спробує сам робити якісь там імпровізовані блокпости в зоні проведення антитерористичної операції – цього не буде, я зразу можу вам сказати», – наголосив Турчинов.

Нагадаємо, 26 грудня закінчився термін ультиматуму, який оголосили російським найманцям "ЛНР/ДНР" ветерани АТО.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив нардеп Семен Семенченко.

"Ветерани починають дії з блокади торгівлі з окупованими територіями, на якій наживають мільйони як ватажки т. н. ДНР/ЛНР, так і "українські" олігархи і чиновники", - йдеться в його повідомленні.