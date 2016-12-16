Ветерани-добровольці висунули ультиматум бойовикам: або обмін полоненими, або тотальна блокада

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив боєць "Донбасу" Євген Шевченко.

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"Ветерани війни поставили терористам і окупантам ультиматум - якщо протягом семи днів усі українські військовополонені не будуть відпущені або ж обміняні, то ми починаємо тотальну блокаду окупованих територій. І подивимося, на скільки вас вистачить", - написав Шевченко.

За його словами, найближчим часом для координації дій буде створений Штаб блокади окупованих територій.

Екс-командир батальйону "Донбас", нардеп Семен Семенченко зазначив у своєму Facebook, що це ініціатива ветеранів "Айдару" та "Донбасу".

Як повідомляв УНІАН, Україна готова передати бойовикам 228 осіб в обмін на 58 українських заручників. Бойовики поки не відповіли на цю пропозицію.