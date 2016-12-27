Бойовики в районі Авдіївської промзони зменшили інтенсивність обстрілів (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зокрема, захисники Авдіївської промзони заявили, що ворожих атак на їхні позиції після Різдва за західним обрядом дещо поменшало, але вони такі ж ретельні, як і були.

Тому в тихі хвилини вояки відпочивають із книгою в руках або зі зброєю.

Українські захисники перебувають від позицій бойовиків на відстані у кілька десятків метрів і до оголошення чергового режиму «тиші» тут тривали контактні бої, а зараз відбуваються постійні провокації.

Нещодавно на цих позиціях уламок боєприпаса від гранатомета влучив у шию одному з бійців ЗСУ, його товариші змогли вчасно надати першу медичну допомогу.

Поки триває відносне затишшя, українські захисники промислової зони встановили великий прапор України, який освятив патріарх Філарет.

Як повідомляв УНІАН, бойовики минулої доби продовжували порушувати режим "тиші" в зоні АТО. Зокрема, на Донецькому напрямку левова частка обстрілів з боку бойовиків прийшлася на район Світлодарської дуги.