Режим "тиші" не працює: бойовики продовжують обстрілювати ЗСУ на всіх напрямках

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Вчорашня доба довела, що противник не дотримується домовленостей, досягнутих раніше, щодо повного та всеосяжного припинення вогню починаючи з 24 грудня. Ворог продовжує обстрілювати українські позиції, які вже традиційно залишаються найгарячішими точками впродовж минулих тижнів», - сказав Мотузяник.

За його словами, на Луганському напрямку зафіксовано єдиний випадок порушення тиші, це сталося пізно ввечері - з підствольних гранатометів бойовики обстріляли укріплення українських позицій в районі Станиці Луганської.

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Мотузяник повідомив, що на Донецькому напрямку левова частка обстрілів з боку бойовиків - в районі Світлодарської дуги.

«За добу на Донецькому напрямку відбулося 12 ворожих обстрілів, один - з використанням мінометів», - сказав Мотузяник.

За його словами, на Маріупольському напрямку найбільш напруженою обстановка залишається у Широкиному, де впродовж доби бойовики застосовували «практично весь спектр наявного в них озброєння, за виключенням хіба що реактивної артилерії».

Всього за добу 24 обстріли з боку бойовиків зафіксовані на Маріупольському напрямку, з них у 10 випадках використовувалося важке озброєння.