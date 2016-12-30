Журналісти оцінили ймовірність вторгнення російських військ до України через Білорусь

Журналісти розглянули можливість вторгнення російських військ в Україну через Білорусь, передає "Апостроф".

Політичний оглядач Павлюк Биковський звернув увагу, що для України неприємним сюрпризом може бути розміщення в Білорусі військової бази РФ. Про це, до речі, відкрито говориться ще з 2015 року. Биковський вважає, що важко прогнозувати, скільки ще Олександр Лукашенко зможе відмовляти Володимиру Путіну у цьому питанні.

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При цьому журналіст Сергій Каралевич вважає ймовірність вторгнення РФ через Білорусь в Україну малоймовірною. Він зазначив, що Лукашенку "подобається бачити себе в ролі миротворця".

"Україні в цьому плані було б вигідно йому підігрувати, а не створювати конфліктних ситуацій", - каже журналіст, згадуючи інцидент з поверненням літака "Белавіа" у Київ на вимогу СБУ.

"Розглядати Білорусь як плацдарм для наступу Росії на Україну - це все-таки явний перебір", - наголосив Каралевич.