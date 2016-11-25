Скандал довкола повернення літака "Белавіа" до Києва: у СБУ немає інформації щодо суми компенсації

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання щодо суми та термінів компенсації за повернення літака “Белавіа”, про що начебто було досягнуто домовленостей.

“У нас цієї інформації немає, тому що господарські відносини між компаніями, які здійснюють авіаперевезення - це не предмет компетенції Служби безпеки”, - наголосивТкачук.

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Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня Служба безпеки України змусила пасажирський літак компанії "Бєлавіа", що вилетів з аеропорту «Київ» (Жуляни) до Мінська, повернутися до Києва. Причиною дій СБУ була присутність на борту літака громадянина Вірменії Артура Мартиросяна, прихильника Антимайдану. Підозрюваного зняли з літака і обшукали. Борт вилетів до Мінська після дозаправки, а чоловіка через кілька годин правоохоронці відпустили - він прибув до Мінська іншим авіалайнером.

Білорусь на офіційному рівні зажадала від України вибачень і грошової компенсації збитків

24 листопада заступник генерального директора з маркетингу і зовнішньоекономічної діяльності "Бєлавіа" Ігор Чергінець заявив, що питання про виплату компенсації за повернення лайнера до київського аеропорту «Київ», перебуває у стадії опрацювання.

"Крім нашої авіакомпанії, проблемою щільно займається МЗС Білорусі. З боку "Бєлавіа "усі необхідні умови виконано, узгоджено суму компенсації за повернення борту", - уточнив представник компанії.

За його словами, також з цього питання тривають консультації з "Украерорухом".