Дозвіл збивати авіацію в українському повітряному просторі: у ВПС дали пояснення

11:55, 30 грудня 2016
Війна
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Нова постанова Кабінету міністрів України дозволяє використовувати засоби і сили, які зосереджені в зоні проведення АТО і відкривати вогонь по безпілотних літальних апаратах, що порушив повітряний простір.

Кабмін дозволив збивати ворожі літаки в українському повітряному просторі / Вікіпедія

Про це розповів прес-офіцер командування Повітряних сил Роман Юрчило, передає "Обозреватель".

"Ця постанова удосконалить порядок виконання бойових завдань черговими силами з ППО України. Крім того, вона уточнює завдання із використання засобів і способів повітряної оборони. Тобто фактично ця постанова дозволяє використовувати засоби і сили, які зосереджені в зоні проведення АТО. Також використовувати сили та засоби інших військових формувань, у тому числі відкривати вогонь по безпілотних літальних апаратах, які порушують наш повітряний простір", — пояснив Юрчило.

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За словами прес-офіцера ВПС України несуть цілодобове бойове чергування із захисту повітряних кордонів нашої держави й готові до адекватної відповіді у разі їхнього порушення противником.

"Чергування несуть підрозділи зенітно-ракетних військ, зенітно-ракетні системи С-300, БУК. А також відповідні сили й засоби радіо-технічних військ, якими відстежується весь периметр повітряного простору й певні сили бойової авіації, яка несе чергування на спеціальних аеродромах", — розповів він.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня уряд дозволив військовим збивати літаки, які порушують державні кордони України або здійснюють терористичні дії.

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Теги: #Україна#літаки