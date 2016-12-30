Дозвіл збивати авіацію в українському повітряному просторі: у ВПС дали пояснення
Нова постанова Кабінету міністрів України дозволяє використовувати засоби і сили, які зосереджені в зоні проведення АТО і відкривати вогонь по безпілотних літальних апаратах, що порушив повітряний простір.
Про це розповів прес-офіцер командування Повітряних сил Роман Юрчило, передає "Обозреватель".
"Ця постанова удосконалить порядок виконання бойових завдань черговими силами з ППО України. Крім того, вона уточнює завдання із використання засобів і способів повітряної оборони. Тобто фактично ця постанова дозволяє використовувати засоби і сили, які зосереджені в зоні проведення АТО. Також використовувати сили та засоби інших військових формувань, у тому числі відкривати вогонь по безпілотних літальних апаратах, які порушують наш повітряний простір", — пояснив Юрчило.
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За словами прес-офіцера ВПС України несуть цілодобове бойове чергування із захисту повітряних кордонів нашої держави й готові до адекватної відповіді у разі їхнього порушення противником.
"Чергування несуть підрозділи зенітно-ракетних військ, зенітно-ракетні системи С-300, БУК. А також відповідні сили й засоби радіо-технічних військ, якими відстежується весь периметр повітряного простору й певні сили бойової авіації, яка несе чергування на спеціальних аеродромах", — розповів він.
Як повідомляв УНІАН, 29 грудня уряд дозволив військовим збивати літаки, які порушують державні кордони України або здійснюють терористичні дії.