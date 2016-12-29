Кабмін дозволив збивати ворожі літаки в українському повітряному просторі

Кабінет міністрів ухвалив постанову №1012, яка уточнює покладені на Збройні сили завдання щодо забезпечення недоторканності повітряного простору України, повідомляє прес-служба Кабміну.

Читайте такожБойовики на Донбасі обстрілювали українські позиції на всіх напрямках - штаб АТО

У документі, датованому 28 грудня, йдеться про «знищення повітряних суден збройних формувань інших держав, які порушили державний кордон України та застосовують зброю та/або проводять десантування особового складу, бойової техніки, в тому числі знищення безпілотних повітряних суден, які порушили державний кордон України або застосовуються в повітряному просторі України з метою здійснення терористичного акту, ведення розвідки, постановки перешкод, забезпечення зв’язку незаконних збройних формувань».

Рішення про відкриття черговими літаками-перехоплювачами (вертольотами) попереджувального вогню та вогню по цілі надається міністру оборони, начальнику Генштабу, командувачу Повітряних сил ЗСУ або особам, що виконують їхні обов’язки.

Крім того, командирам екіпажів чергових літаків-перехоплювачів (вертольотів), кораблів (катерів), наземних засобів протиповітряної оборони надається право самостійно відкривати вогонь по повітряних суднах збройних формувань інших держав, які порушили державний кордон України та застосовують зброю.

Відкривати вогонь на враження можна після попереджувального вогню.