За минулу добу в зоні АТО поранення отримали четверо українських військових
13:14, 02 січня 2017Війна
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Впродовж минулої доби у зоні проведення АТО поранено четверо українських військових.
Четверо наших бійців дістали поранення / dnl.com.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
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“За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців, четверо наших бійців дістали поранення”, - сказав Мотузяник.
Як повідомляв УНІАН, минулої доби бойовики на Донбасі 38 разів обстріляли українські позиції.
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