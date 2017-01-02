За минулу добу в зоні АТО поранення отримали четверо українських військових

Впродовж минулої доби у зоні проведення АТО поранено четверо українських військових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник. Читайте такожНа Донеччині через конфлікт напідпитку вбито українського військового “За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців, четверо наших бійців дістали поранення”, - сказав Мотузяник. Як повідомляв УНІАН, минулої доби бойовики на Донбасі 38 разів обстріляли українські позиції.

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